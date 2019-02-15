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"Я все равно люблю тебя": Регина Тодоренко отпраздновала День влюбленных без Топалова

Телеведущая призналась, что у ее супруга Влада Топалова проблемы со здоровьем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Вчера влюбленные пары отмечали День святого Валентина, и многие знаменитости трогательно поздравили своих возлюбленных с праздником. Не стала исключением и Регина Тодоренко, которая призналась в любви мужу Владу Топалову в соцсети.

Однако отметила День влюбленных телеведущая без супруга. Регина Тодоренко опубликовала фото, на котором гримасничает, и призналась, что у Влада Топалова проблемы со здоровьем. Врачи запретили ему контактировать с кем-либо. 

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"Когда День всех влюблённых празднуешь без мужа, потому что он заболел и контакт с ним строго запрещён. Я все равно люблю тебя, Влад Топалов, и мне тут очень вкусно, но тебя, конечно, не хватает!", – грустит Тодоренко. 

Регина Тодоренко отпраздновала 14 февраля без Влада Топалова
Регина Тодоренко отпраздновала 14 февраля без Влада Топалова
Фото: instagram.com/reginatodorenko

К слову, недавно супруг телеведущей Влад Топалов признался, как они с Региной Тодоренко назвали своего сына.

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