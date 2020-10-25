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"Я забрал ее из Австралии": ведущий "Орла и решки" рассказал о романе с украинской моделью

Сегодня, 16:18

21-летний Ян Гордиенко около пяти месяцев встречается с Валерией Руденко

Популярный видеоблогер и ведущий шоу "Орел и решка" Ян Гордиенко около полугода встречается с украинской моделью Валерией Руденко. В недавнем интервью пара рассказала необычную историю своего знакомства.

Молодые люди начали общаться в Instagram, и Валерия изначально не планировала заводить отношения с блогером. Однако после того, как она приехала к нему в квартиру, Ян очаровал девушку.

Ян Гордиенко и Валерия Руденко
Ян Гордиенко и Валерия Руденко
Фото: instagram.com/valeriarudy

"Наши отношения начались, когда Валерия работала в Австралии. Я видел ее в Instagram, она ответила на историю с моим торсом и после этого мы начали очень много общаться. Я сделал немного благотворительный поступок и забрал ее из Австралии. Вживую мы познакомились только тогда, когда она жила в моей квартире", – признался Гордиенко в программе "Светская жизнь".

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В соцсети влюбленные часто публикуют совместные фото. Этим летом они также отдыхали в Одессе вместе с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом.

Фото: instagram.com/valeriarudy
Фото: instagram.com/valeriarudy
Фото: instagram.com/yan_gordienko

Ян Гордиенко стал ведущим 22-го сезона трэвел-шоу "Орел и решка" под названием "Безумный уик-энд". Его коллегой стала Юлия Коваль. У него также есть свой канал в YouTube – YanGo с летсплей и развлекательным контентом.

А недавно Алена Шоптенко рассказала о разводе с Дикусаром и своих отношениях с Олегом Винником.

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Источник: instagram.com/valeriarudy
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