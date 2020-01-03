"Я застыла на месте": канадка рассказала, как Меган Маркл помогла ей справиться с селфи-палкой

Счастливицей оказалась работница местного телевидения

Меган Маркл и принц Гарри Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Меган Маркл и принц Гарри, которые сейчас находятся в Канаде,помогли незнакомцам сделать фото. Счастливая пара местных жителей, встретившаяся с герцогами Сассекскими, поделилась снимком в Twitter.

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Мы уже рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри решили отпраздновать новогодние и рождественские праздники в Канаде. В поездку они взяли с собой первенца Арчи Харрисона и маму экс-актрисы.

В минувшую среду, прогуливаясь по парку в компании друзей, Меган решила помочь незнакомым молодым людям сделать фото. О случившемся местная жительница рассказала журналистам.

Асимина Канторович, которая работает на местном телевидении, вместе с ее любимым Ильей Павловичем гуляли на природе в парке Хорт Хилл в Ванкувере. Они решили сделать несколько фото с помощью селфи-палки. В этот момент к ним внезапно подошла Меган Маркл и вызвалась помочь.

"Я застыла на месте. Я не могла поверить в то, что это она. Потом я посмотрела в сторону и поняла, что там стоит принц Гарри. Я продолжала смотреть то на него, то на нее с выражением на лице "Это происходит на самом деле?" – рассказала Асимина Канторович изданию CTVnews.

По словам девушки, Меган и Гарри помогли паре со снимками, а в конце поздравили с Новым годом. Асимина добавила, что Маркл была очень приветливой.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри показали, как вырос их сын Арчи.

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