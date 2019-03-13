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"Я знаю, сколько идиотов меня ненавидит": Сэмюэл Л. Джексон рассказал о хейтерах

Актер снялся в креативной фотосессии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Фото: instagram.com/esquire

Голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон, которому в декабре 2019 года исполнилось 70 лет, совершенно не чувствует свой возраст и выглядит намного моложе.

После громкой премьеры супергеройского блокбастера "Капитан Марвел", где он исполнил роль агента Фьюри, актер снялся в креативной фотосессии издания Esquire. Кроме этого, он рассказал о своем отношении к хейтерам и о том, как долго он будет сниматься в кино.

Актер отметил, что не боится, как его политические высказывания или отношения хейтеров отразятся на его карьере. "Я знаю, сколько идиотов меня ненавидит. "Я больше никогда не посмотрю фильм с Сэмюэлом Л. Джексоном!" Да мне все равно", – сказал Сэмюэл Л. Джексон.

Также звезда фильмов добавил, что не собирается покидать Голливуд. "Я буду сниматься, пока могу. Майкл Кейн все еще в строю, верно? Я ведь не яму рою. Иду на съемочную площадку, отыгрываю несколько сцен, потом пару часов сижу в своем трейлере, сморю телевизор или читаю", – рассказал актер.

Сэмюэл Л. Джексон снялся в фотосессии для журнала Esquire
Фото: instagram.com/SamuelLJackson
Сэмюэл Л. Джексон снялся в фотосессии для журнала Esquire
Фото: instagram.com/SamuelLJackson
Сэмюэл Л. Джексон снялся в фотосессии для журнала Esquire
Фото: instagram.com/esquire
Сэмюэл Л. Джексон снялся в фотосессии для журнала Esquire
Фото: instagram.com/esquire
Сэмюэл Л. Джексон снялся в фотосессии для журнала Esquire
Фото: instagram.com/esquire
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Напомним, ранее Сэмюэл Л. Джексон в интервью "Сегодня" рассказал о том, почему снова сыграет персонажа агента Фьюри, о таланте Камбербэтча и об ответственности за героев.

Смотрите видео о том, как в кино создают декорации:

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Источник: Сегодня
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