Яна Клочкова призналась, что была в отношениях с женатым мужчиной
На сегодняшний день в ее жизни есть только один достойный мужчина
Спортсменка Яна Клочкова рассказала в программе "Зірковий шлях", которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая на телеканале "Украина", о страхе перед новым романом.
Во время эфира рубрики "Кава з перцем" чемпионка Яна Клочкова шокировала подробностями своей личной жизни.
"Я столько "набила шишек" и столько страдала, что не хочу даже и близко никого подпускать в свою жизнь, – призналась Яна. Как выяснилось, у нее уже два года нет отношений. И последний мужчина, как и предыдущие, оказался проблемным, был женат. Спортсменка узнала об этом факте только через время.
"Было сложно сразу прекратить отношения, – призналась героиня "Зіркового шляху". – Но спустя какое-то время я поняла, что это не мое".
Она не захотела разрушать чужую семью и оставаться на вторых ролях.
"Это страшно на самом деле, что сейчас вот такое общество: нет какого-то культа семьи, – поделилась Яна Клочкова. – Страшно кому-то довериться".
На сегодняшний день в ее жизни есть только один достойный мужчина. Это сын Саша. Мальчику уже 10 лет, правда, он живет в Крыму. Так сложились обстоятельства, что там ему комфортно и учиться в школе, и заниматься спортом. Но Яна Клочкова наведывается к сыну, как только появляется такая возможность.
Яну Клочкова обокрали в День рождения – смотрите видео:
Ранее Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное