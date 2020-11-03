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Яна Клочкова призналась, что была в отношениях с женатым мужчиной

Сегодня, 16:20

На сегодняшний день в ее жизни есть только один достойный мужчина

Спортсменка Яна Клочкова рассказала в программе "Зірковий шлях", которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая на телеканале "Украина", о страхе перед новым романом.

Во время эфира рубрики "Кава з перцем" чемпионка Яна Клочкова шокировала подробностями своей личной жизни.

Яна Клочкова
Яна Клочкова
Фото: Instagram

"Я столько "набила шишек" и столько страдала, что не хочу даже и близко никого подпускать в свою жизнь, – призналась Яна. Как выяснилось, у нее уже два года нет отношений. И последний мужчина, как и предыдущие, оказался проблемным, был женат. Спортсменка узнала об этом факте только через время.

"Было сложно сразу прекратить отношения, – призналась героиня "Зіркового шляху". – Но спустя какое-то время я поняла, что это не мое".

Она не захотела разрушать чужую семью и оставаться на вторых ролях.

"Это страшно на самом деле, что сейчас вот такое общество: нет какого-то культа семьи, – поделилась Яна Клочкова. – Страшно кому-то довериться".

Яна Клочкова с сыном
Яна Клочкова с сыном
Фото: instagram.com/yana_klochkova

На сегодняшний день в ее жизни есть только один достойный мужчина. Это сын Саша. Мальчику уже 10 лет, правда, он живет в Крыму. Так сложились обстоятельства, что там ему комфортно и учиться в школе, и заниматься спортом. Но Яна Клочкова наведывается к сыну, как только появляется такая возможность.

Яну Клочкова обокрали в День рождения – смотрите видео:

Ранее Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына.

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отношения Яна Клочкова
Источник: Сегодня
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