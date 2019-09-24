Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

Экс-супруг Яны Соломко признался, почему они расстались

Яна Соломко развелась с супругом Олегом Солодуховым Фото: instagram.com/yana.solo

30-летняя украинская певица Яна Соломко, которая заявила о возвращении на сцену, развелась с мужем. Об этом стало известно не от самой артистки, а от ее экс-супруга Олега Солодухова.

Так, на днях Яна Соломко на своей странице в Instagram опубликовала фото с певцом Джейсоном Деруло, которого называет своим другом, и поздравила его с днем рождения.

В свою очередь, Олег Солодухов на странице в Facebook написал, что они с Яной уже год не живут вместе и официально разведены. Об этом сообщает Viva!.

Как я понимаю, "друзья" перестали быть тайной. ОФИЦИАЛЬНО: Во избежание дальнейших вопросов и домыслов, спешу сообщить — мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Яне желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях. Но в этой шоу-бизнесовой движушке я был лишний. Искренне желаю ей быть счастливой. Всем мир!" — написал экс-муж Яны, добавив свежее фото певицы.

Кроме того, недавно Олег на своей странице в Facebook заявил, что институт семьи мертв, и обвинил во всем соцсети.

"Институт семьи мертв. Можно винить масонов или радоваться свободе выбора... НО виноват во всем Instagram. Ваш партнер точно, не такой идеальный как у других, а если он еще и кашляет, то точно не супермен и под списание на свалку. Иллюзия, что у всех идеальные семьи, богатства, путешествия и праздники, медленно, но уверенно создает чувство неудовлетворенности собственной жизнь", – утверждает Солодухов.

Свой пост экс-супруг Соломко дополнил их совместной фотографией. Отметим, пара поженилась в 2014 году и воспитывает дочь Киру.

Яна Соломко с экс-супругом и дочерью Кирой Фото: Facebook-страница Олега Солодухова

Ранее мы также писали, что Яне Соломко запретили выезд из Украины.

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