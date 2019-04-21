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Яна Соломко возвращается на сцену: фото

Звезда шоу "Холостяк" Яна Соломко порадовала фанатов неожиданной новостью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Яна Соломко возвращается на сцену
Яна Соломко возвращается на сцену
Фото: instagram.com/yana.solo

Украинская певица и экс-участница шоу "Холостяк" Яна Соломко, которая ранее прокомментировала финал 7 сезона романтического проекта, решила вернуться на сцену. Напомним, что девушка взяла паузу в сольной карьере после рождения дочери. Сейчас звезда полна сил и энергии для новых хитов. 

Неожиданное заявление Соломко сделала в своем Instagram. Она опубликовала фото в откровенном мини и сообщила о своем возвращении. "Спасибо большое за ваши слова, за вашу поддержку ! Я буду петь, обещаю. Кто-то из вас впервые узнал что я пою. Теперь главное не разочаровать вас! Надеюсь вам понравятся наши новые работы... скоро..", – интригующе подписала публикацию артистка.

Яна Соломко возвращается на сцену
Яна Соломко возвращается на сцену
Фото: instagram.com/yana.solo

Подписчики Яны поддержали звезду в комментариях, не скрывая восторга от такой новости. "У Вас такой невероятный талант, что его просто грех прятать и не нести людям!", "Очень жду ваши работы!", "Чекаємо з нетерпінням", "Ждем хитов!", "Жду с нетерпением!", "Вы созданы для сцены!", – пишут фолловеры Соломко.

Напомним, что ранее на популярном турецком вокальном шоу "Голос страны" Яна Соломко покорила зрителей исполнением украинской народной песни.

Смотрите клип Solomon (Яна Соломко) на песню Мата Хари:

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