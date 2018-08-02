Яркая Кайли Дженнер в парике и чулках удивила поклонников

Девушка анонсировала выход новой линии косметики

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

Самая младшая сестра из клана Кардашьян-Дженнер – Кайли сейчас активно развивает свой бизнес. Девушка уже успела украсить обложку Forbes, как одна из самых молодых миллионеров. Ее состояние оценивается в 900 миллионов долларов.

В своем Instagram младшая сестра Ким Кардашьян не упускает возможность прорекламировать косметику собственного бренда. На ярких фото она демонстрирует не только палетки с тенями или блески для губ, но и частенько сама выступает в качестве модели в рекламных кампаниях.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Так, Кайли опубликовала фото, на котором она в парке блондинки, розовом коротком платье и чулках сидит в ванне, засыпанной воздушными шариками.

"Настроение дня рождения весь месяц. Не могу дождаться запустить новую линию 6 августа!", – подписала фото Кайли. Отметим, что 10 августа девушке исполнится 21 год.

В комментариях поклонники Кайли отметили, что в таком образе девушку "почти не узнать".

Ранее Кайли Дженнер показала пышные формы в леопардовом платье.