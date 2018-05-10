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Яркий джемпер и кожаная юбка: королева Испании показала стильный образ

На публике Летиция появилась в вещах от бренда Hugo Boss

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Королева Испании Летиция c мужем. Фото: AFP
Королева Испании Летиция c мужем. Фото: AFP

Королева Испании Летиция продемонстрировала эффектный деловой образ. На днях королева Летиция вручила награды социальных проектов банка Сантандер в Мадриде.

Награждение прошло в деловом центре Las Alhajas Palace. Фонд банка Сантандер сотрудничает с некоммерческими организациями в проектах, которые способствуют повышению качества жизни уязвимых групп.

На публике Летиция появилась в вещах от бренда Hugo Boss. Королева выбрала яркий джемпер и кожаную юбку с цветными вставками.

Свой стильный наряд королева Испании дополнила туфлями карамельного цвета от Magrit.

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Королева Испании Летиция
Фото: Getty
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Летиция появилась в вещах от бренда Hugo Boss
Фото: Getty

Ранее мы сообщали, что для официального ужина Летиция выбрала темно-синее платье в пол, украшенное жемчугом, из коллекции Ana Locking.

Напомним, Мелания Трамп появилась на публике в стильном образе. Первая леди США выбрала светло-коричневую кожаную куртку с поясом от Ralph Lauren, стоимостью пять тысяч евро, и белую юбку-карандаш

Все секреты монарших нарядов – смотрите видео

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Источник: "Сегодня"

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