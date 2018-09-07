Йога-утро: беременная Регина Тодоренко показала любимые асаны

Телеведущая давно занимается йогой

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые заговорила о своей беременности, показала поклонникам, как начинается ее утро. Звезда любит заниматься йогой. Видеороликом с асанами она поделилась на своей странице в Instagram. На видео можно заметить беременный живот Регины, а черный обтягивающий комбинезон хорошо подчеркивает ее округлившиеся формы.

"Доброе Йога-утро) Уже очень давно не занималась. Вот вспомнилось пару асан, которые помогли мне проснуться и взбодриться ))) Если честно, мне очень нужен Йога-мастер, чтоб прям такой как в Индии!!!", – подписала ролик телеведущая.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 6 Вер 2018 р. о 11:47 PDT

Напомним, Регина Тодоренко показала трогательные фото своих родителей, которые недавно отпраздновали юбилей – 35 лет вместе. Ранее Регина Тодоренко рассказала, в каком городе ей удалось реализоваться как личность. Кроме того, мы сообщали, что телеведущая снялась для обложки российского глянца