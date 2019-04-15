Юбилей Аллы Пугачевой: все мужчины Примадонны

Певица отмечает свое 70-летие

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Любовь похожая на сон..." – так поет в своей песне Алла Пугачева, которая 15 апреля отмечает свое 70-летие. Творчесво Пугачевой насчитывает десятки хитов, а личная жизнь – постоянная почва для обсуждений и сплетен. Хотя, она долгое время замужем за шоуменом и пародистом Максимом Галкиным, список любимых мужчин на этом не ограничивается. Предлагаем вспомнить любимых мужчин Аллы Пугачевой.

Миколас Орбакас

Миколас Орбакас и Алла Пугачева Фото: Instagram

Это первый муж Примадонны, от которого она родила дочь Кристину. Они познакомились в 1969 году. Ходят слухи, что Алла Борисовна сама сделала предложение Орбакасу. На момент замужества Пугачевой было 20 лет. Жить стали в той самой коммуналке, которую посоветовал отец Аллы. Но через несколько лет они развелись – Алла стала гастролировать, с дочерью был муж, который обижался на невнимание жены.

Александр Стефанович

Александр Стефанович и Алла Пугачева Фото: YouTube

Это был второй муж Пугачевой. Именно этого человека считают тем, кто и придумал сценический образ знаменитой Аллы Пугачевой. Сама артистка впоследствии заявила, что на момент знакомства со Стефановичем уже была известной и состоявшейся и в советах не нуждалась. Они прожили в браке четыре года и развелись, по слухам, из-за непростого характера певицы и измены режиссера.

Евгений Болдин

Евгений Болдин и Алла Пугачева Фото: Instagram

В третий раз Алла Борисовна вышла замуж за своего концертного директора и продюсера Евгения Болдина. Они развелись после пяти лет отношения и восьми лет брака. После развода с Болдиным Пугачева записала песню "Сильная женщина" со знаменитыми строками: "Крикну, а в ответ — тишина. Снова я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна". По слухам, причинами расставания стали измены Евгения Болдина, а сама Алла Борисовна нашла утешение в компании музыканта Александра Розенбаума.

Сергей Челобанов

Сергей Челобанов и Алла Пугачева Фото: Instagram

Певец был не готов к семейной жизни, но все же он тоже был в жизни Примадонны. После развода с Болдиным Алла Борисовна жила в свое удовольствие. "Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах ее волос, то до свидания. Пугачева пахла навязчивым сексом", – рассказал Челобанов в одном из интервью.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

С четвертым супругом они поженились в 1994-м, венчались. Однако, и тут не сложилось. Впрочем, известно, что еще ребенком он влюбился в Примадонну, а спустя 10 лет стал ухаживать. И только через шесть лет ухаживаний они поженились. Развелись они через 11 лет.

Максим Галкин

Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пугачева познакомилась с молодым Галкиным в 2001 году на фестивале "Славянский базар" в Витебске. У Максима там был первый сольный концерт, Алла Борисовна была в числе членов жюри. Представил артистов друг другу... Филипп Киркоров. По словам Галкина, они просто поняли, что подходят друг другу. Спустя десять лет после знакомства они решились на свадьбу и 23 декабря 2011 года официально зарегистрировали свои отношения. В 2013 году у пары родились дети от суррогатной матери.

Напомним, недавно стало известно, что Алла Пугачева отметит 70-летие на закрытой вечеринке, и стало известно, кого пригласит артистка на мероприятие, где и в каком формате оно пройдет.

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