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Андрею Данилко – 46, а Верке Сердючке – 26: как менялся образ звезды

Эволюция образов культового украинского артиста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Верка Сердючка. Фото: Getty
Верка Сердючка.
Фото: Getty

Известному украинскому артисту Андрею Данилко сегодня, 2 октября, исполнилось 46 лет! А его сценическому персонажу Верке Сердючке – 26 лет.

Впервые Андрей Данилко вышел на сцену в образе Сердючки еще в далеком 1993 году. Персонаж оказался настолько удачным, простым и близким народу, что популярность Верки тут же проявилась. Телевизионный дебют актера в образе Верки Сердючки состоялся на областном телеканале города Харькова "Приват ТВ".

А вот признание народа и настоящая популярность пришла к Сердючке после съемок в юмористическом ток-шоу "СВ-шоу", первый выпуск которого состоялся в 1997 году.

В 1998 году Верка Сердючка издает свой первый официальный альбом под названием "Я рождена для любви". В пластинку вошли пять песен. Однако известность в качестве эстрадной исполнительницы Верке принес второй альбом "Пирожок" в 2001 году. Туда вошли небезызвестные песни "Гоп-гоп" и "Все будет хорошо".

С 2001-го Сердючка практически каждый год издает по новому альбому, просто "выстреливает" хиты и записывает крутые дуэты с группами. Например, с популярной группой "ВИА Гра".

В 2007 году Верка Сердючка едет от Украины в Хельсинки на "Евровидение" с песней Lasha Tumbai. Название песни вызвало скандал на территории России, поскольку некоторые представители шоу-бизнеса услышали обидные слова – Russia goodbye. Но скандал не помешал песне занять второе место.

Далее Сердючка участвует в различных музыкальных телевизионных мюзиклах и новогодних огоньках. Фильмография также расширилась за счет главных ролей в мюзиклах "Новые приключения Аладдина" и "Красная шапочка". Еще одна кинокартина, в которой снялась Верка – комедийный боевик Пола Фейга "Шпион". В этом фильме, между прочим, сыграл Джейсон Стэтхэм.

С 2016 года Андрей Данилко вошел в состав членов жюри на национальных отборах на конкурс "Евровидение", а также вокального конкурса "X-Фактор".

Верка Сердючка
Фото: Верка Сердючка
Верка Сердючка
Фото: Верка Сердючка
Верка Сердючка
Фото: Верка Сердючка
Верка Сердючка
Фото: Верка Сердючка
Верка Сердючка
Фото: Верка Сердючка
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Отметим, что недавно Андрей Данилко прокомментировал политические амбиции Верки Сердючки, а также рассказал, какой видит собственную свадьбу.

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