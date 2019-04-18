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Юбилейный концерт Аллы Пугачевой: фото, видео и скандалы, связанные с шоу

Примадонна исполняла свои композиции вживую в течение двух часов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: Instagram

В среду, 17 апреля, в Кремлевском дворце в Москве прошел грандиозный сольный концерт знаменитой Аллы Пугачевой. Концерт стал первым за последние десять лет. На шоу Примадонны пришло много гостей, среды которых были знаменитые артисты, политики, друзья и семья певицы.

Алла Борисовна исполнила свои самые популярные композиции. На сцене она находилась, в основном одна или с балетом. Поклонники Примадонны опубликовали в сети сотни видео и фото с концерта. Артистка несколько раз меняла наряды: то она вышла на сцену в забавном образе с двумя хвостиками и балетной пачке, то в традиционных платьях и балахонах с разрезами.

Концерт Аллы Пугачевой
Фото: Instagram
Концерт Аллы Пугачевой
Фото: Instagram
Концерт Аллы Пугачевой
Фото: Instagram
Концерт Аллы Пугачевой
Фото: Instagram
Концерт Аллы Пугачевой
Фото: Instagram
Концерт Аллы Пугачевой
Фото: Instagram
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После исполнения песни "Женщина, которая поет" на сцену к Примадонне вышли ее внуки и дети, а также супруг Максим Галкин.

Алла Пугачева с семьей
Алла Пугачева с семьей
Фото: Instagram

Также есть видео исполнения артисткой этой песни:

Публикация от Anna Antonova (@ann84ms)

В сети появилось множество видео с выступлением Пугачевой в разных образах:

Публикация от Tima Koval (@timakovalone)

Сцену украшали декорации и большой экран, изображения на котором менялись под каждую песню:

Публикация от Alexander Sitnitsa (@sitnitsa)

Поддержать артистку пришла вся ее семья. Старшая дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте опубликовала семейное селфи в сети:

Внуки и дети Аллы Пугачевой
Внуки и дети Аллы Пугачевой
Фото: Instagram

После выступления Примадонна встретилась со своим бывшим супругом и коллегой – Филиппом Киркоровым. Вместе они спели на камеру:

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)

Скандалы, связанные с концертом Аллы Пугачевой

В сети о грандиозном шоу Аллы Борисовны появились не только положительные отзывы. Чего только стоил скандал, в который попала Примадонна за пару недель до торжества. Тогда артистку обвиняли в участии в якобы коррупционных схемах.

А теперь, в Телеграм-канале о знаменитостях "Только никому" появилась информация о том Алла Борисовна на репетициях концерта была очень строга, только не учла, что могут возникнуть проблемы со звуком: "Главное, что нужно знать о концерте Аллы Пугачевой, так это то, что она достала всех на репетициях. Все ходили по струнке и много раз переделывали номера, но единственное, что не учла Алла – это звук. В партере все было ок, но дальше звук был очень и очень плохой. Люди ругались. Тем более, что за билеты заплатили большие деньги", – сообщается в Телеграм-канале.

В целом, многие концертом остались довольны, ведь такое событие не только для поклонников Аллы Пугачевой стало по истине редким и грандиозным.

Напомним, кроме концерта, Алла Пугачева устроит закрытую вечеринку, и уже известен список гостей.

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