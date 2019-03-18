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Юлии Началовой отказались выделить бесплатное место на Троекуровском кладбище – СМИ

Певица Юлия Началова умерла 16 марта, причина смерти – острая сердечная недостаточность

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:34
Умерла Юлия Началова
Умерла Юлия Началова
Фото: instagram.com/julianachalova

Певица Юлия Началова умерла в Москве в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность в результате отека мозга и легких. В момент смерти рядом с Юлией находились ее родные близкие.

Ранее сообщалось, что похороны состоятся 21 марта на Троекуровском кладбище, там же должна была пройти церемония прощания с певицей с 12:00 до 14:00. Однако сегодня в сети появилась информация о том, что чиновники отказались выделить бесплатное место для Юлии Началовой на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Умерла Юлия Началова
Умерла Юлия Началова
Фото: instagram.com/julianachalova

Представители Департамента торговли и услуг мэрии Москвы заявили, что если родственники Юлии Началовой хотят похоронить певицу на Троекуровском кладбище, необходимо заплатить официальный взнос в размере 1 300 000 рублей.

Родственники артистки сейчас пишут жалобы во всевозможные инстанции, так как в случае, если договориться с чиновниками удастся, Юлию Началову похоронят на ближайшем кладбище к месту прописки – на окраине Москвы.

 Напомним, в сети появилось редкое видео первого выступления Юлии Началовой.

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