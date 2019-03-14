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Юлия Началова в тяжелом состоянии: врачи обнаружили ряд серьезных болезней – СМИ

Состояние Юлии Началовой не улучшается

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:17
Певица Юлия Началова в тяжелом состоянии
Певица Юлия Началова в тяжелом состоянии
Фото: instagram.com/julianachalova

На днях стало известно о госпитализации 38-летней российской певицы Юлии Началовой. Артистка попала в больницу вследствие резкого повышения уровня сахара в крови и обострения подагры, которую ей диагностировали еще семь лет назад. Позже пресс-служба на странице Юлии Началовой заявила, что информация о срочной госпитализации – ложь, и на самом деле артистка проходит плановое обследование.

Так или иначе, 13 марта в сети появилась новость о том, что Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К тому же пиар-менеджер артистки Анна Исаева призналась, что Началова не в очень хорошем состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти певицу, однако ее состояние не улучшается.

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких – СМИ
Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких – СМИ
Фото: instagram.com/julianachalova

14 марта стало известно, что, кроме подагры и сахарного диабета второго типа, Юлия Началова страдает от системной красной волчанки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Ко всему, недавно у артистки появилась ссадина на ноге, вследствие чего пошел отек. Юлия Началова посещала хирурга, однако избежать абсцесса не удалось. В результате состояние пациентки резко ухудшилось: повысилась температура и происходила огромная нагрузка на почки. Юлию Началову срочно госпитализировали, но пока помочь певице не удается. 

Напомним, в сети появилась информация о том, что Максим Галкин хотел убить Филиппа Киркорова. Подробности об этом и другие обсуждаемые новости – в ролике канала "Украина".

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