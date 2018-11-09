Юлия Сахневич прокомментировала травму на шоу "Танцы со звездами"

Она поблагодарила всех за поддержку, особенно – Павла Вишнякова

Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Всем известно, что партнерша Павла Вишнякова на паркете шоу "Танцев со звездами" Юлия Сахневич травмировала спину. Пара Вишняков и Сахневич показала страстный фьюжн и перенесли зрителей в атмосферу венецианского фестиваля. Судьи отметили эмоциональное выступление и поставили паре высокую оценку – 29 баллов.

Но впоследствии выяснилось, что Юлия во время эфира серьезно травмировала спину. Долгое время Юлия не выходила на контакты, а недавно танцовщица рассказала на своей странице в Instagram, как чувствует себя и будет ли продолжать участие в шоу.

"Друзья, хочу вам сказать огромное спаси бо за вашу поддержку и переживания. Мне безумно приятно, и, поверьте, это придает еще больше сил! Со здоровьем все нормально и должно быть еще лучше! Спина тоже. P.S.: Спасибо моему партнеру Павлу Вишнякову за то, что рядом и поддерживаешь! Вместе мы – сила. И до встречи в эфире", – написала Юлия Сахневич.

Напомним, Павел Вишняков и Юлия Сахневич подогрели интерес к своему возможному роману. Оказывается Павел приревновал Юлию к Иракли Макацария. Отметим, что в прошлом эфире Юлия и Иракли Макацария изображали вампиров.

Ранее в интервью Катерине Осадчей на ее вопрос об отношениях с партнершей по танцам Юлией Сахневич актер признался, что не исключает их романа.