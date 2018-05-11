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Юлия Самойлова расплакалась из-за того, что не попала в финал "Евровидения"

Самойлова не смогла сдержать эмоции после оглашения результатов голосования

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Юлия Самойлова. Фото: AFP
Юлия Самойлова. Фото: AFP

10 мая в Лиссабоне состоялся второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение".  

В финал конкурса, который состоится 12 мая, прошло 20 участников. Россия впервые за многие годы не оказалась в финале.

29-летняя певица Юлия Самойлова расплакалась, услышав, что не прошла в финал. Супруг Юлии и команда, приехавшие в Португалию, утешали расстроенную артистку.

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Юлия Самойлова
Фото: Getty
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Юлия Самойлова
Фото: Getty

Напомним, Юлия Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении-2017 в Киеве, однако ей запретили въезд на территорию Украины из-за того, что она выступала в оккупированном Крыму. Юлия Самойлова имеет первую группу инвалидности и передвигается в инвалидной коляске с детства.

Стало известно, что представитель Украины MELOVIN откроет гранд-финал

Ранее украинский певец ALEKSEEV, который представлял Беларусь, не попал в финал конкурса. Продюсер и режиссер Олег Боднарчук прокомментировал проигрыш артиста на "Евровидении".

Скандалы и интриги Евровидения" – смотрите видео.

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Источник: "Сегодня"

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