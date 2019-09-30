Юлия Санина едва не пострадала во время съемок: подробности

The Hardkiss представили клип на песню "Жива"

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина едва не сгорела во время съемок клипа на новую песню "Жива". В новом видео, где артистка играет вампира, игры с огнем могли закончиться для Саниной весьма печально.

"Огонь просто упал на меня, эта палка с огнем подожгла несколько волос режиссеру, а мне – платье. Но вовремя его там затоптали. Я бы его не смогла снять", – рассказала Санина.

Вал Бебко и Юлия Санина Фото: instagram.com/the_hardkiss

Но, к счастью, Юлия отделалась легким испугом и уже готовится к первому полноценному акустическому туру, который закончится двумя концертами во Дворце "Украина". Журналистам "Зіркового шляху" Санина призналась, что пока они с музыкантами активно репетируют, организаторы шоу уже готовят в каждом городе сладости, которые прописаны в райдере группы.

"Ну, мы такие – любим сладкое, поэтому у каждого в номере должны быть шоколадки, водичка. И потом еще и в гримерке шоколадки, такое сладенькое", – признается солистка группы The Hardkiss.

Напомним, ранее участники The Hardkiss поделились редким семейным фото.

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