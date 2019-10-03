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Юлия Санина показала трогательные фото с мужем и маленьким сыном

Солистка группы The Hardkiss снялась в фотосессии с мужем Валом Бебко и сыном Даниилом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:11
Юлия Санина с мужем и сыном
Юлия Санина с мужем и сыном
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая едва не пострадала во время съемок, замужем за коллегой, креативным продюсером и гитаристом рок-коллектива Валом Бебко. Пара вместе на протяжении 10 лет, а в 2015 году в семье артистов родился первенец – сын Даниил, которого супруги долго скрывали от публики.

The Hardkiss презентовали новую видеоработу на песню "Живая". Подробности в сюжете:

Впервые лицо сына Юлия Санина и Вал Бебко показали публике два года назад, а недавно звездное семейство поучаствовало в фотосессии. Трогательными кадрами Юлия Санина поделилась на странице в Instagram и отметила, что столь милой съемки у них еще не было.

"Более милой фотосессии у нас еще не было!", – призналась артистка.

Семейная фотосессия Юлии Саниной и Вала Бебко
Фото: instagram.com/the_hardkiss
Семейная фотосессия Юлии Саниной и Вала Бебко
Фото: instagram.com/the_hardkiss
Семейная фотосессия Юлии Саниной и Вала Бебко
Фото: instagram.com/the_hardkiss
Семейная фотосессия Юлии Саниной и Вала Бебко
Фото: instagram.com/the_hardkiss
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В комментариях подписчики отметили, что 3-летний Даня похож на звездного отца Вала Бебко, и надеются, что вскоре Юлия Санина опубликует новые кадры.

Ранее мы также писали, что Юлия Санина впервые показала родителей. Подписчики 28-летней певицы отметили, что родители выглядят весьма молодо, а отец и вовсе "выпил эликсир молодости".

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