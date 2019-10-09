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Юлия Санина призналась, сколько стоит выступление The Hardkiss на корпоративе

Певица также рассказала об оригинальных пунктах в райдере

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Юлия Санина
Юлия Санина
Фото: YouTube

Украинская вокалистка Юлия Санина, которая недавно поделилась трогательными кадрами с мужем и сыном, рассекретила стоимость выступления группы The Hardkiss на корпоративе. Как оказалось, цена зависит от локации и интереса к событию участников коллектива. Об этом Юлия Санина рассказала в программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Юлия Санина едва не пострадала во время съемок клипа. Детали в сюжете:

Вокалистка The Hardkiss Юлия Санина также рассказала об особом райдере коллектива. По словам фронтвумен, в райдере их группы необычным является шоколад, конфеты и некоторые организационные моменты.

"Нас нельзя со сцены называть эпатажными, потому что нам не нравится это слово", – подчеркнула Санина.

Также Юля заметила, что ведущий перед выступлением группы должен выдержать паузу в 1-2 минуты. А на площадке должно быть темно и музыка после выступления The Hardkiss звучать не должна.

"Это все настраивает зрителей на определенный лад", – уверена певица.

The Hardkiss
The Hardkiss
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Кроме того, Санина призналась, что их группа достаточно часто выступает на корпоративах. Такое выступление стоит не менее 10 тысяч долларов.

"Это очень зависит от выступления. Если это день города или какая-то площадь, то это может быть гораздо меньше. Если это нам интересно, то это может быть меньше. Если это просто корпоратив – это может быть гораздо больше", – призналась артистка.

Ранее мы также писали, что недавно Юлия Санина впервые показала родителей. Подписчики 28-летней певицы отметили, что родители выглядят весьма молодо, а отец и вовсе "выпил эликсир молодости".

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