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Юлия Синькевич не прошла собеседование на должность главы Госкино: реакция звезд

Ахтем Сеитаблаев и Ирма Витовская возмущены решением комиссии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:21

На прошлой неделе в мире украинского кино произошел скандал – Юлия Синькевич не прошла собеседование на должность главы Госкино. Комиссия усомнилась в компетентности генерального продюсера Одесского международного кинофестиваля.

Украинские кинематографисты стали на защиту Синькевич. Более 300 человек, среди которых режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Михаил Ильенко, актриса Ирма Витовская, пришли на пикет. Они требовали отменить результаты конкурса на должность главы Государственного агентства по вопросам кино. Напомним, в финальном собеседовании комиссия низко оценила профессионализм Юлии, чем возмутила сотни украинских кинематографистов. Стоит отметить, Синькевич считается одним из наиболее профессиональное менеджеров страны

"Ставить там 0,7 баллов одной из тех людей, которые подняли на новый уровень и Одесский кинофестиваль, и представительство Украины за рубежом в том числе, мягко говоря, несколько странно", – считает режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев
Ахтем Сеитаблаев
Фото: Тарас Безпалый, Сегодня

"Хотим знать, как так случилось, что Юлия проиграла конкурс. Мы хотим выяснить для себя – это момент коррупции, или это некомпетентность комиссии", – говорит актриса Ирма Витовская.

На встрече с инициативной группой чиновники признались, что конкурс несовершенен, и обещали разобраться в ситуации. А тем временем официальное письмо в защиту Синькевич уже подписало более двух тысяч коллег, а сама Юлия пообещала журналистам: будет обращаться в Кабинет Министров Украины и, при необходимости, в суд. Чем закончится этот скандал – увидим в ближайшее время.

Напомним, Агнешка Холланд и Джеймс Нортон презентовали фильм "Цена правды" в Киеве.

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кино Госкино Ахтем Сеитаблаев Ирма Витовская Юлия Синькевич
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