Юлия Волкова из "Тату" заразилась коронавирусом: в каком состоянии певица

Звезда находится на самоизоляции

Российская певица и бывшая солистка знаменитой группы "Тату" Юлия Волкова заразилась COVID-19, пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что сейчас певица находится на домашнем карантине под присмотром врачей. Сама артистка пока что не комментирует состояние своего здоровья.

Юлия Волкова Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Коронавирусом также успели переболеть и многие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, Алена Шоптенко, Камалия со своей семьей, Никита Ломакин, Владимир Остапчук, Позитив из группы "Время и Стекло", актриса Анна Саливанчук, телеведущий Анатолий Анатолич, певица Ирина Федишин и многие другие.

Ранее мы сделали подборку знаменитостей, которые столкнулись со сложностями во время лечения коронавируса. Эти звезды перенесли COVID-19 особенно тяжело.

Мы также сообщали, что российского юмориста, бывшего участника КВН, Comedy Club и "Наша Russia", Сергея Светлакова госпитализировали. У артиста диагностировали коронавирус. У Сергея поражены легкие.

Звезды объявили войну коронавирусу – смотрите видео:

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