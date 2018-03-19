Юлия Высоцкая рассказала, в каком состоянии находится ее дочь Мария

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Страшная авария произошла почти пять лет назад

Юлия Высоцкая. Фото: Instagram
Юлия Высоцкая. Фото: Instagram

Актриса Юлия Высоцкая рассказала, в каком состоянии находится ее дочь Мария. Страшная авария произошла почти пять лет назад. По дороге в Марсель автомобиль с семьей режиссера Андрея Кончаловского на большой скорости выскочил на встречную полосу. В ДТП сильно пострадала Мария, сидевшая на пассажирском сидении не пристегнутой. Девочке пришлось перенести операцию, после которой ее ввели в искусственную кому.

Юлия Высоцкая до сих пор не может говорить с журналистами на тему трагедии. Однако временами, все-таки, делает исключения. "Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно. Мне действительно очень сложно говорить на эту тему.  Это не то, чем я сейчас имею право делиться. Я  не могу говорить об этом, ни в каком ракурсе, никак…" – приводит слова Высоцкой "Дни.ру".

Андрей Кончаловский на вопрос о состоянии дочери всегда отвечает коротко: "Спасибо, все нормально". Пару лет назад он позволил себе откровенность. "Мое самочувствие зависит от самочувствия моей дочери, а оно потихоньку идет к лучшему. Но это будет длительный процесс и с этим надо смириться, и идти в темноте с фонариком", – говорил Кончаловский.

Ранее Егор Кончаловский рассказал о здоровье младшей сестры Марии.
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