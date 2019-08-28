Юморист Роман Грищук стал нардепом и показал новое рабочее место: фото

Роман Грищук стал депутатом ВРУ от партии "Слуга народа"

Роман Грищук и Александр Скичко Фото: Facebook-страница Романа Грищука

В конце июня стало известно, что 29-летний юморист, руководитель "Мамахохотала" Роман Грищук намерен баллотироваться в народные депутаты от партии "Слуга народа". В результате голосования Роман Грищук с большим отрывом победил на одномандатном избирательном округе № 222 в Киеве.

Первое заседание Верховной Рады девятого созыва состоится уже завтра, 29 августа. Новоизбранный нардеп Роман Грищук уже побывал на своем рабочем месте и показал его своим подписчикам в Facebook.

"Новое рабочее место", – лаконично подписал кадр Роман Грищук.

Роман Грищук показал рабочее место в Раде Фото: Facebook-страница Романа Грищука

Отметим, подписчики Грищука пожелали ему удачи в новом деле: "Плодотворной работы Вам!!!!", "Удачи!", "Мы в тебя верим".

Ранее мы также писали, что супруга Романа Грищука беременна. Звездная пара уже рассекретила пол будущего ребенка.

К слову, кроме Романа Грищука, в Верховную Раду девятого созыва прошли телеведущие Николай Тищенко и Александр Скичко. Мы также поделились полным списком звезд, которые стали народными депутатами Украины.

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