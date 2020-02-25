Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

YUNA-2020: названо имя ведущего престижной премии

Торжественная церемония состоится в конце марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31

Меньше месяца остается до вручения Национальной музыкальной премии YUNA-2020, и уже известен список звездных номинантов. 24 марта во время девятой церемонии вся страна узнает имена победителей премии. Накануне мероприятия одной из самых горячих тем для обсуждения среди зрителей традиционно становится имя ведущего торжественной церемонии, ведь именно от него зависит настроение публики. Генпродюсер премии Павел Шилько объявил, кто станет ведущим YUNA в этом году.

Читайте также:
Николай Тищенко высказался о скандале вокруг развода Владимира Остапчука

"В течение года мы следим за профессиональными успехами украинских ведущих, чтобы выбрать, по нашему мнению, лучшего, – комментирует Павел Шилько. – Кого больше любит публика, кто тонко чувствует настроение, импровизирует и задает правильный тон события. Того, над чьими шутками смеется весь зал, чьи высказывания разлетаются на цитаты в соцсетях и СМИ, а подача и образ максимально соответствуют концепции церемонии".

В 2020 году оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA второй раз подряд выбрал ведущим шоумена и телеведущего Владимира Остапчука.

Телеведущий Владимир Остапчук
Телеведущий Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Генпродюсер премии Павел Шилько также отметил, что вся творческая команда YUNA во время прошлогодней церемонии высоко оценила профессионализм Владимира.

"Я очень благодарен оргкомитету YUNA за доверие, – комментирует Остапчук. – Проводить главную Национальную музыкальную премию Украины, безусловно, – большая честь, но и не меньшая ответственность. Вместе с командой мы уже активно готовим неожиданную и яркую программу. А лично я, конечно, еще готовлю новые шутки, и даже планирую устроить настоящую прожарку для номинантов. Звезды, готовьтесь!".

Смотрите видео о том, как прошла премия "Украинская песня года":

Напомним, девятая церемония вручения премии YUNA-2020 состоится 24 марта в киевском Дворце "Украина". Хедлайнеров концерта организаторы премии объявят в начале марта и обещают, что зрители увидят выступления самых популярных звезд, неожиданные дуэты, грандиозные постановки и, конечно, первыми узнают имена победителей. По традиции церемония награждения соберет ярких представителей украинской музыкальной сцены, артистов, телезвезд, музыкальных экспертов, инфлюенсеров, селебрити, блогеров, бизнесменов и т.д.

Узнайте также, как прошла церемония YUNA-2019.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Пошли необратимые процессы": Владимир Остапчук после развода пожаловался на проблемы со здоровьем Владимир Остапчук зачитал рэп на сцене "Голоса країни 10": кто пришел поддержать шоумена Любовница Владимира Остапчука: в Сети появилось фото 33-летней Кристины
Владимир Остапчук YUNA 2020
Реклама

Новости партнеров

Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Самый модный цвет сезона весна-лето 2020
Самый модный цвет сезона весна-лето 2020
Названы самые бесчувственные знаки Зодиака
Названы самые бесчувственные знаки Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 15:12Fun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

Сегодня, 12:38Wellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

Сегодня, 08:55Food

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 16:18Fun

Масленица-2020: поздравления и открытки

Вчера, 15:30Афиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

Вчера, 14:27Food

Три рецепта тонких блинов на молоке

Вчера, 13:41Wellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

Вчера, 13:19Fun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

Вчера, 12:58Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 12:24Fun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

Вчера, 10:33Fun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

Вчера, 10:05Food

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

Вчера, 08:30Шоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

Вчера, 06:10Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

23 февраляFun

23 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
З однієї бабусі на іншу: Шаляпін закрутив новий роман
З однієї бабусі на іншу: Шаляпін закрутив новий роман
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с Прохоровым
Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с Прохоровым
Какой фрукт самый полезный в мире — ученые определились!
Какой фрукт самый полезный в мире — ученые определились!
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов