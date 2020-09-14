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Юная дочь Оли Поляковой показала себя обнаженной в ванне

Сегодня, 14:30

Маша опубликовала видео в Instagram

15-летняя Маша Полякова, которая ранее травмировала ногу, снялась обнаженной в ванной. Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой опубликовала "эстетическое" видео на своей странице в Instagram, вызвав гнев звездной мамы.

В коротком ролике Маша сидит в ванне, с мокрыми волосами, макияжем и в украшениях. Девушка напевает любимый трек и льет на себя воду из душа. На втором видео дочь Поляковой позирует лежа на кровати. Маша также запостила селфи со своим бойфрендом.

INSTAGRAM

"Как вам такое эстетическое видео?", – поинтересовалась у подписчиков юная модель. На что Оля Полякова ответила в комментариях следующее: "Маша! Иди спать! Завтра в школу".

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К слову, фолловеры Марии восприняли столь откровенные ролики неоднозначно: некоторые пользователи были в восторге от контента, а некоторые считают, что для 15-летней девушки – "это слишком".

Что Оля Полякова требовала под зданием Кабмина, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Маша Полякова дефилировала в холодной воде.

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