Юная Эль Фаннинг сыграет Екатерину Великую в новом проекте от Hulu

Сериал расскажет об непростых отношениях Екатерины II Великойи Петра III

Эль Фаннинг. Фото: Getty

Сестра Дакоты Фаннинг, актриса Эль Фаннинг, которая сыграла в новом фильме сместе с Питером Динклейджом, сейчас готовится сыграть Екатерину Великую, которую параллельно, к слову, будет играть британская дива Хелен Миррен.

Роль Петра III досталась Николасу Холту, недавно отметившийся в другой костюмированной драме "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса. Кроме того, Фаннинг может выступить продюсером проекта, вместе со сценаристом шоу Тони Макнамара, сообщает Deadline.

Отмечается, что занимается многосерийным проектом компания Hulu, которая сейчас всерьез обсуждает заказ пилотного эпизода. Продюсируют сериал студия MRC, ответственная за такие шоу, как "Карточный домик" и "Озарк".

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Сериал расскажет об непростых отношениях Екатерины II Великой, она же София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская (Фаннинг) и Петра III. В юном возрасте она была представлена будущему мужу, с которым они поженились, когда ей исполнилось 16, а ему 17. Брак был основан на политическом расчете, поэтому супруги заводили любовников, несмотря на рождение сына Павла, а позже напряженная ситуация при дворе и вовсе привела к перевороту и убийству.

Напомним, уже стал известен состав фильма "Малефисента-2". Главные роли в первой части киноленты сыграли Анджелина Джоли, собственно саму Малефисенту, и молодая голливудская актриса Эль Фаннинг, которая в фильме исполнила роль Авроры (Спящей красавицы).