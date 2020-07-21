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Юрий Антонов был срочно госпитализирован в Москве

Сегодня, 14:08

75-летнему знаменитому артисту провели операцию на ноге

Знаменитого российского певца и композитора Юрия Антонова срочно госпитализировали в одну из клиник в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, у артиста возникли серьезные проблемы с ногой.

"Юрий Антонов госпитализирован в одну из столичных клиник. У певца начались проблемы с ногой. Ему уже сделали на ней операцию и перевели в общую палату. Состояние композитора врачи оценивают как удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Юрий Антонов
Юрий Антонов
Фото: Instagram

Родные и близкие артиста пока не комментируют ситуацию.

Напомним, Антонов родился в 1945 году в Ташкенте. Он является известным советским и российским композитором, певцом, музыкантом, а также поэтом и актером.

Ранее мы сообщали, что 44-летней Шарлиз Терон предстоит перенести несколько операций. Актриса сильно повредила руку во время работы над боевиком "Бессмертная гвардия", где сыграла одну из главных ролей.

Мы также писали, что Бритни Спирс показала, как сломала ногу.

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