Юрий Антонов был срочно госпитализирован в Москве

75-летнему знаменитому артисту провели операцию на ноге

Знаменитого российского певца и композитора Юрия Антонова срочно госпитализировали в одну из клиник в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, у артиста возникли серьезные проблемы с ногой.

"Юрий Антонов госпитализирован в одну из столичных клиник. У певца начались проблемы с ногой. Ему уже сделали на ней операцию и перевели в общую палату. Состояние композитора врачи оценивают как удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Юрий Антонов Фото: Instagram

Родные и близкие артиста пока не комментируют ситуацию.

Напомним, Антонов родился в 1945 году в Ташкенте. Он является известным советским и российским композитором, певцом, музыкантом, а также поэтом и актером.

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