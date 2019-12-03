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Юрий Бардаш о ситуации в Украине: "Я наблюдаю беспредел в этой стране"

Артист также заявил, что в Украине ущемляют русскоязычное население

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Юрий Бардаш
Юрий Бардаш
Фото: Facebook-страница Юрия Бардаша

Украинский продюсер и певец Юрий Бардаш, основавший нашумевшую группу "Грибы", которая сменила название, дал интервью известному российскому журналисту Юрию Дудю.

В ходе беседы Юрий Бардаш, который родился в Алчевске (Луганская область), прокомментировал ситуацию в Украине. Так, по его мнению, в Украине происходит беспредел.

"Что я наблюдаю в Украине в последние пять лет: я наблюдаю беспредел в этой стране. Это очень тяжелая тема. Я очень часто слышу выражение "типичное донбасское быдло". Но что я знаю об этом "типичном донбасском быдле": это люди, которые работают, они всегда работали. Их жизнь – работа, завод, понимаешь, это жестко. Да, они суровые, да, они лютые, да, они не такие культурные, как в столице. Они не знают таких слов, как "лол" и тому подобной х**ты. Но они работают. И для них молитва – это работа. Вот, кто эти люди для меня", – говорит артист.

Продюсер Юрий Бардаш
Продюсер Юрий Бардаш
Фото: Facebook-страница Юрия Бардаша

Юрий Бардаш также отметил, что не в восторге от отмены русскоязычных школ. С его слов, в Украине ущемляют русскоязычное население.

"Сейчас отменили все русские школы. В Украине 50 или 45% или 60 русскоговорящих людей, которые выросли, родились, впитали русский язык – это их родной язык. Украина – их страна, но язык их – русский. И чувствуется жесткое давление на этих людей. Вроде бы хочешь что-то сказать, ты сразу сепаратист, ты сразу ватник или там вышиватник, я не знаю, они понапридумывали столько странных слов. Я глубоко в эту х**ту не влезаю. Просто заходишь в Facebook, там сидит диванное войско и "сыпет" там это все", – заявил Бардаш.

В то же время Юрий признался, что поддерживает президента Зеленского: "Я буду поддерживать своего президента. Это человек, который стремится к миру на Украине. Я могу только посылать мысленно свою поддержку ему".

Ранее мы также писали, что российского актера не пропустили в Украину.

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