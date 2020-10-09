"Кукушка полетела": Юрий Бардаш в новом клипе рассекает на самодельном авто (видео)

В кадре – знаменитая соляная пустыня под Одессой

Украинский музыкант, продюсер, основатель группы Quest Pistols и проекта Луна, Юрий Бардаш, который женился во второй раз, презентовал музыкальное видео на трек Kukushka. В записи яркого сингла принимал участие латышский музыкант Nekiy Niko, а сама работа входит в часть проекта "Слушай сюда!".

Съемки минималистичного клипа прошли в Куяльницком лимане, где артисты разъезжают на самостоятельно созданном безумном транспорте Rage Rod.

Кадр из клипа Kukushka Фото: Скриншот из YouTube

Почти полгода назад Юрий Бардаш заявил о создании проекта – шоу "Слушай сюда!", в котором он будет открывать зрителям новых артистов.

"Я столкнулся с тем, что иногда хочется помочь и тому и этому артисту после того, как мне понравилась демка. Налаживаю контакт с музыкантом. Если все идёт ровно – мы представляем это вам", – сообщается на странице проекта на Patreon.

Благодаря такому проекту артисты напрямую найдут своих слушателей, а они, в свою очередь, смогут поддерживать понравившихся музыкантов.

Сообщается, что первый эпизод передачи выйдет 23 октября.

Напомним, ранее после скандальных высказываний об Украине Юрий Бардаш попал в "Миротворец".

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