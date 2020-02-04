Юрий Горбунов и Катя Осадчая нежно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Семья ведущих отмечает третью годовщину супружеской жизни

Юрий Горбунов и Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Вчера, 3 февраля, звездная пара ведущих Юрий Горбунов и Катя Осадчая отметили третью годовщину супружеской жизни. Они рассказали об этом на своих страничках в Instagram.

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"Поздравляю тебя, любовь моя!! Официально – три года вместе! Не официально – больше. Спасибо, что ты есть!", – поздравил супругу Юрий Горбунов и поблагодарил за их сына Ваню, которого сам ласково называет Ивасик.

В ответном посте Екатерина сказала спасибо мужу за то, что он есть в ее жизни. "Три года назад мы сказали друг другу – да. Три года ты мой муж. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Все остальное скажу лично", – написала ведущая под совместной фотографией с супругом.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Телеведущая Маша Ефросинина тоже поздравила звездную пару с годовщиной: "Вроде только поженили, а уже три года. Поздравляю вас! Любим сильно".

К поздравлениям присоединился и Потап, который является не только другом семьи, но и крестным отцом их сына Ивана: "Любим, поздравляем".

Напомним, что ранее мы писали о необычном сюрпризе для жены от Юрия Горбунова.

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