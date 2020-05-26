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Юрий Горбунов показал фото с юной Машей Ефросининой

Сегодня, 10:25

Ведущий поздравил коллегу с днем рождения

Вчера, 25 мая, телеведущая Маша Ефросинина отметила свой день рождения. С 41-летием звездную коллегу поздравил Юрий Горбунов, который разместил в Сети архивное совместное фото с именинницей. Снимок заставил фолловеров Горбунова поностальгировать.

Ранее Маша Ефросинина призналась в интервью, что известной она стала благодаря судьбоносному решению ее мамы.

Не секрет, что карьера Маши Ефросининой началась на "Новом канале". Там же когда-то работал и Юрий Горбунов. Звезды некоторое время вместе вели утренние эфиры шоу "Подъем". Фотографией, сделанной в то самое время, Юрий и поделился в Instagram, решив вспомнить прошлое.

INSTAGRAM

"Маруся, пусть твоя душа, сердце, ум и настроение будут всегда такими молодыми и жизнерадостными, как на этом фото! И пусть все в твоей жизни будет так, как ты хочешь! С днем рождения! Целую!", – написал в посте телеведущий.

Подписчики в комментариях присоединились к поздравлениям, и отметили, что с тех пор ни Ефросинина, ни Горбунов не изменились: "С удовольствием вспоминаю ваши первые совместные шоу на тв. Спасибо вам!", "Совсем не изменились", "Как же я любила эти ваши утренние эфиры. Лучшая пара ведущих".

Ранее мы рассказывали об украинских знаменитостях, которые породнились.

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