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Крыжма с бриллиантами и звездные кумовья: подробности крещения дочки Натальи Холоденко

Украинская ведущая устроила пышное торжество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00

В семье известной украинской ведущей и психолога Натальи Холоденко произошло важное и сакральное событие – крещение восьмимесячной дочери Вивьен. На празднование было приглашено около 25 гостей – близких друзей и родных, которые должны были придерживаться дресс-кода: белый цвет и айвори.

Для своей дочери знаменитость устроила поистине пышное торжество, выбрав для нее аж четыре крестных. Одна пара – старые друзья, другая – звезды шоу-бизнеса. Это шоумен Юрий Ткач и балерина Екатерина Кухар. Интересно, что Ткача на роль кума Холоденко выбрала еще задолго до рождения дочери.

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"Мы договорились, кто первый рожает, тот тому и крестит ребенка. Я родила первая, раньше он второго ребенка. Ну Юра – это же вылитый кум, смотришь на него и его хочется назвать кумом", – рассказывает Холоденко.

Новоиспеченный кум подарил дочери Холоденко ценный презент – крестик и серьги с небольшими бриллиантом. Ко всему, все четверо крестных родителей приобрели девочке норковую крыжму с бриллиантами. Специальный атрибут для крещения разработала дизайнер.

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А также узнайте в сюжете, разрешает ли певица Слава Каминская своему бывшему супругу общаться с детьми, почему дизайнер Андре Тан на свой показ детской одежды принципиально не приглашает дочь и станет ли певица Любовь Успенская во второй раз мамой.

Также ранее своего сына крестила еще одна знаменитость – украинская певица Светлана Тарабарова.

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