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Юрий Ткач показал похудевшую жену

Жена Юрия Ткача Виктория похудела на 16 килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:04
Юрий Ткач с женой Вкиторией
Юрий Ткач с женой Вкиторией
Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Популярный комик Юрий Ткач за время участия в шоу "Танці з зірками" заметно похудел. Партнерша по танцам Илона Гвоздева давала шоумену сильные физические нагрузки, благодаря которым за время проекта он сбросил 10 килограммов. Супруга Юрия Ткача решила не отставать от звездного мужа и тоже занялась своей фигурой.

Так, стало известно, что Виктории удалось избавиться от 16-ти килограммов. Превосходным результатом похудения жены Юрий Ткач поделился на своей странице в Instagram. 

"Прикол: за период "Танців з зірками", постоянно танцуя, я похудел примерно на 10 кг... Викусик, за такой же период, не танцуя и не утруждаяcь, – на 16 !!!))) Вопрос: что за хрень?)))", – признался Ткач.

Юрий Ткач с похудевшей женой Викторией
Юрий Ткач с похудевшей женой Викторией
Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Сама же Виктория Ткач на своей странице в Instagram тоже поделилась своими успехами в похудении. По словам жены Юрия Ткача, она пребывает на средине пути к желанной форме.

"Девочки мои прекрасные))) Я благодарна всем и каждому, за миллион добрых слов в мой адрес!))) Я ежедневно получаю множество сообщений с вопросами о том , как же я похудела..)))) Это ещё не предел! Я еще в середине своего пути к своей идеальной форме)))) Это мой личный подарок для себя же на все праздники вперед)))", – утверждает Виктория.

Ранее мы писали, что звездный психолог Наталия Холоденко, которая тоже заметно похудела после "Танців з зірками", стала мамой во второй раз и рассекретила имя новорожденной дочери.

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