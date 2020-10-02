Анонс

Юрий Ткач станет звездным судьей в шестом эфире "Танців з зірками"

Узнайте все подробности нового выпуска шоу

В воскресенье, 4 октября состоится шестой эпизод "Танців з зірками-2020", который будет посвящен украинским исполнителям. Во время выступлений участников будут петь Тина Кароль, Гайтана, TAYANNA и другие украинские звезды.

Так, фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина и ее партнер Дмитрий Жук будут танцевать чувственный контемпорари под песню Тині Кароль – Вільна. Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая со своим партнером станцует зажигательную сальсу под музыкальное сопровождение Мишель Андраде, а Сергей Танчинец с партнершей Яной Цыбульской исполнят румбу под легендарный хит Скрябина "Люди как корабли".

Яна Цыбульская и Сергей Танчинец Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

На паркете продолжается главное противостояние экс-участниц "ВИА Гры" Надежды Мейхер и Санты Димопулос. Надежда признается зрителям о борьбе с депрессией и исполнит на паркете фокстрот под песню TAYANNA Чекай, Санта зажжет паркет танцем ча-ча-ча под композицию Гайтаны – Самотня боса.

Юрий Ткач | DZIDZIO

Фото: пресс-служба

К тройке судей в новом выпуске присоединится участник первого обновленного сезона проекта "Танці з зірками" Юрий Ткач. Встречать пары на балконе будет тоже экс-участник шоу – украинский актер и певец DZIDZIO.

Ранее мы рассказывали, как прошел пятый выпуск "Танців з зірками-2020".

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