Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Анонс

Юрий Ткач станет звездным судьей в шестом эфире "Танців з зірками"

Сегодня, 16:30

Узнайте все подробности нового выпуска шоу

В воскресенье, 4 октября состоится шестой эпизод "Танців з зірками-2020", который будет посвящен украинским исполнителям. Во время выступлений участников будут петь Тина Кароль, Гайтана, TAYANNA и другие украинские звезды.

Так, фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина и ее партнер Дмитрий Жук будут танцевать чувственный контемпорари под песню Тині Кароль – Вільна. Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая со своим партнером станцует зажигательную сальсу под музыкальное сопровождение Мишель Андраде, а Сергей Танчинец с партнершей Яной Цыбульской исполнят румбу под легендарный хит Скрябина "Люди как корабли".

Яна Цыбульская и Сергей Танчинец
Яна Цыбульская и Сергей Танчинец
Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

На паркете продолжается главное противостояние экс-участниц "ВИА Гры" Надежды Мейхер и Санты Димопулос. Надежда признается зрителям о борьбе с депрессией и исполнит на паркете фокстрот под песню TAYANNA Чекай, Санта зажжет паркет танцем ча-ча-ча под композицию Гайтаны – Самотня боса.

Юрий Ткач | DZIDZIO
Фото: пресс-служба

К тройке судей в новом выпуске присоединится участник первого обновленного сезона проекта "Танці з зірками" Юрий Ткач. Встречать пары на балконе будет тоже экс-участник шоу – украинский актер и певец DZIDZIO.

Ранее мы рассказывали, как прошел пятый выпуск "Танців з зірками-2020".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в пятом эфире Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом "Холостяк" Сергей Мельник удивил жюри блестящим фокстротом в образе женщины (видео)
DZIDZIO Юрий Ткач Танці з зірками Дзидзьо
Реклама

Новости партнеров

Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Назван самый хитрый знак Зодиака
Назван самый хитрый знак Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 12:51Шоу-бизнес

Андрею Данилко – 47! ТОП-10 малоизвестных фактов об украинской звезде

Сегодня, 10:06Events

Когда празднуем День учителя-2020 в Украине

Сегодня, 05:55Fun

Что скрывал Леонардо да Винчи? Под "Моной Лизой" ученые нашли еще один рисунок (фото)

Вчера, 19:02Шоу-бизнес

Фото Монатика и Дорофеевой в одном ряду с Шевченко и Лесей Украинкой в учебнике возмутили украинцев

Вчера, 16:37Шоу-бизнес

Ольга Сумская о драме в семье: "До сих пор не видела внука"

Вчера, 15:26Fun

"Я люблю Коз". В Казатине недосчитались букв в знаке для туристов (фото)

Вчера, 10:48Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 05:05Events

1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 сентябряШоу-бизнес

"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

30 сентябряСтиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

30 сентябряШоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

30 сентябряFun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

30 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 30 сентября: Близнецов ждет романтическое знакомство, а Раку нужно научиться заботиться о себе

30 сентябряEvents

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Жена Винника в полупрозрачном платье показала свои формы
Жена Винника в полупрозрачном платье показала свои формы
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять