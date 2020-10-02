Юрий Ткач станет звездным судьей в шестом эфире "Танців з зірками"
Узнайте все подробности нового выпуска шоу
В воскресенье, 4 октября состоится шестой эпизод "Танців з зірками-2020", который будет посвящен украинским исполнителям. Во время выступлений участников будут петь Тина Кароль, Гайтана, TAYANNA и другие украинские звезды.
Так, фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина и ее партнер Дмитрий Жук будут танцевать чувственный контемпорари под песню Тині Кароль – Вільна. Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая со своим партнером станцует зажигательную сальсу под музыкальное сопровождение Мишель Андраде, а Сергей Танчинец с партнершей Яной Цыбульской исполнят румбу под легендарный хит Скрябина "Люди как корабли".
На паркете продолжается главное противостояние экс-участниц "ВИА Гры" Надежды Мейхер и Санты Димопулос. Надежда признается зрителям о борьбе с депрессией и исполнит на паркете фокстрот под песню TAYANNA Чекай, Санта зажжет паркет танцем ча-ча-ча под композицию Гайтаны – Самотня боса.
К тройке судей в новом выпуске присоединится участник первого обновленного сезона проекта "Танці з зірками" Юрий Ткач. Встречать пары на балконе будет тоже экс-участник шоу – украинский актер и певец DZIDZIO.
Ранее мы рассказывали, как прошел пятый выпуск "Танців з зірками-2020".
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