За два часа до смерти: отец Анастасии Тропицель опубликовал последнее видео блогера

Девушка со своим парнем каталась на байке

21 июня на Бали трагично погибла российская блогер Анастасия Тропицель. 18-летняя девушка не справилась с управлением байка, в результате чего скончалась на месте. Настю кремировали на острове, а часть праха доставили в родной Санкт-Петербург к родителям.

Блогер Анастасия Тропицель Фото: instagram.com/nastyatropi

Девушка в 15 лет заработала свой первый миллион, и активно развивала свой аккаунт в Instagram, публикуя разные видео и фото. Настя в прошлом году приехала на Бали, чтобы жить там и работать. Девушка познакомилась с мотоинстурктором, чтобы научиться ездить на байке. Молодые люди влюбились друг в друга и проводили вместе время, а ДТП случилось на глазах у Виктора.

За два часа до трагедии Анастасия с молодым человеком каталась по острову на байке, этот момент на странице в Instagram в честь памяти девушки опубликовал ее отец Андрей. Это последние кадры Тропицель, которые были сделаны при жизни.

Последнее видео Анастасии Тропицель

"Нашла самое последнее видео в телефоне Насти, это где-то за 2 часа до трагедии. Ничего не предвещало беды. Они ехали с Виктором на одном байке завтракать или еще куда-то. Настя в качестве пассажира, вроде бы все хорошо, она улыбается на этом видео. У меня была мысль позвонить Насте, спросить, как у нее дела, но почему-то я этого не сделала, о чем сейчас очень жалею... Я получила сообщение от Миши о том, что Настя погибла", – написала мама Тропицель Ксения.

Напомним, что парень погибшей на Бали Анастасии Тропицель высказался об ее отце.

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