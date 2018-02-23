За кадром: появилось видео со съемок клипа Александра Пономарева

Сегодня, 11:58

Знаменитый певец представит клип на песню "Найкраща"

Александр Пономарев. Фото: Instagram
Александр Пономарев. Фото: Instagram

Меньше, чем через неделю, 1 марта, состоится премьера клипа знаменитого украинского певца Александра Пономарева на песню "Найкраща".

Видео со съемок клипа со всеми моментами, которые останутся за кадром, вы можете посмотреть ниже:

 

В съемках приняла участие актриса Евгения Лоза, которая также опубликовала в своем Instagram несколько фото с Александром и показала образ, в котором она предстанет в будущем клипе.

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Фото: instagram.com/loza_jenya

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Фото: instagram.com/loza_jenya

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Фото: instagram.com/loza_jenya

Руководил съемочным процессом украинский режиссер Влад Разиховский. Влад выступал в качестве режиссера на съемках и других клипов Пономарева, а также Светланы Лободы, группы "Друга ріка" и многих других украинских исполнителей.

Напомним, осенью прошлого года Александр Пономарев выпустил клип на песню "Полонений"

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 06:30 на канале "Украина" с ведущими Лилией Ребрик и Сергеем Зениным, певец Александр Пономарев признался, свободно ли сейчас его сердце, и рассказал об отношениях с детьми. 
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Источник:

"Сегодня"

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