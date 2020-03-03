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За сердце "Холостяка" поборется участница популярного шоу: фото эффектной блондинки

Лея Верич известна украинцам благодаря участию в проекте "Эксы"

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:55

Чрез три дня, 6 марта, в Украине стартует масштабное реалити-шоу "Холостяк-10". Днями организаторы проекта рассекретили имя первой участницы – ею стала известная вокалистка Алина Ляшук. Также покорить неземного "Холостяка" Макса Михайлюка попытается девушка, которая уже не новичок на телевидении.

Лея Верич уже участвовала в реалити "Эксы", после чего в ее сторону посыпалось много негативных комментариев касательно ее внешности. По словам самой девушки, именно комплексы и неуверенность в себе привели ее к пластическому хирургу.

Участница Холостяка 10 Лея Верич
Участница Холостяка 10 Лея Верич
Фото: Instagram

"Яркая, эффектная и местами необычная внешность вызывает множество вопросов. Однако сама Лея не скрывает того, что прибегала к услугам пластических хирургов. Первое хирургическое вмешательство Леи – ринопластика. Девушка с 11 класса была недовольна своим носом, поэтому в возрасте 25 лет таки решилась избавиться от недостатков. Далее последовала маммопластика – увеличение груди. Средства на операцию дал екс-бойфренд, с которым девушка до сих пор в дружеских отношениях", – говорится на официальной странице шоу "Холостяк" в Instagram.

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По словам девушки, свою любовь она надеется найти на проекте "Холостяк-10". Лей рассчитывает, что Макс сможет рассмотреть не только ее яркую внешность, но и внутренний мир.

Новая участница "Холостяка-10" Лея Верич
Новая участница "Холостяка-10" Лея Верич
Фото: instagram.com/leyavierich_27

Напомним также, что съемки шоу уже завершены, а по условиям, никто из участников не может разглашать подробности. Дата премьеры 10 сезона шоу "Холостяк" – 6 марта, пятница.

Ранее стало известно, что участники шоу "Холостяк 9" решили пожениться.

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