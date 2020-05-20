У известного украинского певца и его семьи подозревают коронавирус: фото из больницы

Назар Савко находится в больнице

У известного львовского композитора и певца Назара Савко подозревают коронавирус. 40-летний артист находится сейчас в больнице. Назар на своей странице в Facebook признался, что все члены его семьи заболели, кроме детей.

Первой заболела супруга Назара, а после и его мать. Экспресс тест на СOVID-19 у обоих показал негативный результат. После этого самочувствие ухудшилось у отца музыканта. Теперь вся семья ожидает результатов ПЦР-анализа.

У семьи певца Назара Савко подозревают коронавирус Фото: facebook.com/savkonazar У семьи певца Назара Савко подозревают коронавирус Фото: facebook.com/savkonazar У семьи певца Назара Савко подозревают коронавирус Фото: facebook.com/savkonazar У семьи певца Назара Савко подозревают коронавирус Фото: facebook.com/savkonazar У семьи певца Назара Савко подозревают коронавирус Фото: facebook.com/savkonazar 1/5

"2 мая жена слегла в доме со слабостью, кашлем, температурой 38.5. Спустя два дня температурил уже я, но мне за 4 дня прошло. Чувствовал себя хорошо, хотя кашлял немного. Жена облегчения не испытывала, и мы решили оба сдать анализы. У Нади рентген легких показал двухстороннюю пневмонию, у меня – острый бронхит. 8 мая заболела моя мама с аналогичными симптомами", – сообщил Назар Савко.

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Артист также уточнил, что состояние жены и матери улучшилось, но вот отец заболел, отказавшись от госпитализации. Поэтому лечение они продолжают в домашнем режиме. Сам Назар пока не вылечился и призывает всех соблюдать меры безопасности: "Я продолжаю кашлять и появилась боль с правой (нижней) стороны спины, хотя температура нормальная – 36.6 (на всякий принимаю азитромицин). Теперь вывод: вот сейчас сделают послабление карантина и произойдет большой бум заболеваемости. Потому что все только начинается! Берегите себя! Будьте внимательны и безопасны!".

Напомним, недавно украинский хореограф Влад Яма заявил, что мог переболеть коронавирусом. Симптомы, которые мучили его во время пребывания в Америке, могут быть связаны с COVID-19.

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