Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Заботливый папа: появились снимки Венсана Касселя со своей новорожденной дочерью

Актера "поймали" папарацци, когда он прогуливался с ребенком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04

Как известно, 52-летний Венсан Кассельв третий раз стал отцом. Теперь же папарацци застали звезду кино и сериалов на прогулке с малышкой Амазони.

Скриншот из Instagram

Фотографы сделали два кадра с ребенком, пока ее укачивал отец и успокаивала няня. Стоит отметить, что актер также воспитывает двух дочерей от Моники Беллуччи: 14-летнюю Деву и 9-летнюю Леони.

Скриншот из Instagram

Напомним, что последний раз Венсана и Тину видели в середине мая в Каннах, где Кунаки впервые вышла в свет после рождения дочери. Кучерявая красотка продемонстрировала роскошную фигуру в длинном платье из черного бархата. Всего спустя месяц после родов манекенщица выглядела потрясающе, подчеркнув талию поясом.

Отметим, что Венсан Кассель и модель Тина Кунаки официально стали мужем и женой в 2018 году. Свадебная церемония прошла 24 августа, в коммуне Бидарт на юго-западе Франции. В числе звездных гостей были замечены режиссер Жиль Леллуш, актрисы Лейла Бехти и Адель Экзаркопулос, а также олимпийский чемпион по плаванию Флоран Маноду. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Молодая жена Венсана Касселя родила первенца: первые подробности Беременная Тина Кунаки полностью обнажилась для глянца Тина Кунаки родила первенца? Кассель заинтриговал поклонников неоднозначным фото
Венсан Кассель Тина Кунаки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат загадка для гостей
Салат загадка для гостей
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Готовлю уже три дня подряд. Пирог просто чудо!
Готовлю уже три дня подряд. Пирог просто чудо!
Какие вопросы нужно задавать дочери подросткового возраста
Какие вопросы нужно задавать дочери подросткового возраста

Популярные статьи

Сегодня, 11:02Шоу-бизнес

В Германии зверски убили участницу шоу "Україна має талант"

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Бари Алибасов в больнице переписал завещание

Вчера, 16:05Fun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:38Техно

YouTube устроил массовое уничтожение видео: что удалят

Вчера, 13:02Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли готовится к смене пола – СМИ

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Настя Каменских появилась на обложке американского глянца: фото

Вчера, 07:06Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Вчера, 07:05Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Вчера, 07:04Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на 6 июня: все знаки зодиака

5 июняШоу-бизнес

Настя Каменских показала откровенное фото (18+)

5 июняШоу-бизнес

Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в купальнике

5 июняFun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

5 июняСтиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

5 июняТехно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

5 июняПсихология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

Новости партнеров

Что происходит с телом человека который ест чеснок
Что происходит с телом человека который ест чеснок
Беляши не впитывающие масло при жарке. Секреты приготовления
Беляши не впитывающие масло при жарке. Секреты приготовления
Шарлотка с яблоками. 5 минут и готово
Шарлотка с яблоками. 5 минут и готово
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Ученые обнаружили неожиданную пользу овсянки
Ученые обнаружили неожиданную пользу овсянки
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь