Заботливый папа: появились снимки Венсана Касселя со своей новорожденной дочерью

Актера "поймали" папарацци, когда он прогуливался с ребенком

Как известно, 52-летний Венсан Кассельв третий раз стал отцом. Теперь же папарацци застали звезду кино и сериалов на прогулке с малышкой Амазони.

Скриншот из Instagram

Фотографы сделали два кадра с ребенком, пока ее укачивал отец и успокаивала няня. Стоит отметить, что актер также воспитывает двух дочерей от Моники Беллуччи: 14-летнюю Деву и 9-летнюю Леони.

Скриншот из Instagram

Напомним, что последний раз Венсана и Тину видели в середине мая в Каннах, где Кунаки впервые вышла в свет после рождения дочери. Кучерявая красотка продемонстрировала роскошную фигуру в длинном платье из черного бархата. Всего спустя месяц после родов манекенщица выглядела потрясающе, подчеркнув талию поясом.

Отметим, что Венсан Кассель и модель Тина Кунаки официально стали мужем и женой в 2018 году. Свадебная церемония прошла 24 августа, в коммуне Бидарт на юго-западе Франции. В числе звездных гостей были замечены режиссер Жиль Леллуш, актрисы Лейла Бехти и Адель Экзаркопулос, а также олимпийский чемпион по плаванию Флоран Маноду.

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