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"Забрал чемодан, сел в автомобиль и уехал": как Владимир Остапчук разделил имущество с экс-супругой

Сегодня, 14:59

Экс-супруги после развода разделили все поровну

6 марта 2020 года украинский телеведущий Владимир Остапчук официально расторгнул брак со своей супругой Еленой Войченко. После громкого и скандального развода артист заявил, что они уладили все бытовые и финансовые вопросы с экс-женой.

В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Остапчук рассказал, что за 12 лет брака с Еленой они нажили две квартиры, автомобиль и деньги. Но после развода бывшие супруги разделили все поровну.

Владимир Остапчук и Елена Войченко
Владимир Остапчук и Елена Войченко
Фото: Instagram

"Всего у нас было около 60 тысяч. Мы их разделили поровну. Я забрал один свой чемодан, сел в свой автомобиль и уехал, а все остальное оставил. Так должен поступить настоящий мужчина. Я считаю, что это благородно", – поделился Остапчук.

Для ускорения бракоразводного процесса Елена отказалась от алиментов. Экс-супруги договорились – Владимир будет поддерживает своих детей материально на постоянной основе: "Мы с Леной договорились, что я буду добровольно платить деньги и содержать деток. Как папа, я сделаю все, чтобы им всегда было комфортно".

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Напомним, что Владимир Остапчук подал запрос в службу опеки на проведение психологической экспертизы Елены. После чего экс-супруга телеведущего сделала громкое заявление. По ее словам, Владимир сообщил их дочери, что у нее скоро будет новая мама (Кристина Горняк).

Но сам шоумен эти слова опровергает, утверждая, что Елена Войченко впутывает детей в свои манипуляции.

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