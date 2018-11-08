Забыл футболку: Зеленский с оголенным торсом "потаскал" железо

Шоумен активно работает над своим телом

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, который эмоционально "спел" в новом клипе группы "Антитіла", усердно продолжает качать бицепсы. На этот раз актер и ведущий показал, как работал над верхней частью тела.

На странице в Instagram Зеленский выложил ролик, где предстает без верхней одежды со спортивным снарядом в руках.

"Забыл футболку, но не забыл шорты. Слава Богу! Всем спортивного утра!" – пожелал шоумен подписчикам его фотоблога.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 8 Ноя 2018 в 12:36 PST

Фанаты похвалили Владимира, заявив что он пребывает в отличной форме. "Ты крутой", "За весь "Квартал" тянет", "Красавчик", – пишут поклонники. Другие же подшутили над Зеленским, что таким образом он готовится к президентским выборам. "У нас будет самый накаченный президент", "В президенты готовится", "Вова, давай в президенты! Верим, ждем", – обратились к артисту фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 31 Окт 2018 в 3:44 PDT

Отметим, что согласно социологическому опросу, люди вполне представляют Владимира Зеленского главой страны. Он оказался на втором месте после Тимошенко, при этом обогнав президента Петра Порошенко и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский удивил поклонников сходством с Павлом Зибровым. Шоумен и актер разместил фото, на котором он запечатлен с густыми усами.