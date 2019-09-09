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Брат Кейт Миддлтон вышел на красную дорожку с собакой

Джеймс Миддлтон лечился от депрессии с помощью собак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:29
Джеймс Миддлтон
Джеймс Миддлтон
Фото: Getty Images

32-летний брат Кейт Миддлтон – Джемйс, который недавно показал свою возлюбленную, пришел на красную дорожку ежегодной церемонии вручения премии GQ Men of the Year Awards в Лондоне. Однако мужчина появился не со своей девушкой, а с кокер-спаниелем Эллой.

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Дело в том, что после свадьбы Кейт Миддлтон с принцем Уильямом у Джеймса началась депрессия из-за чрезмерной популярности. Он смог справиться с проблемами только благодаря собакам. Также брат герцогини Кембриджской проходил курс интенсивной терапии со специалистами, а собака Элла сопровождала Джеймса на всех сеансах.

Джеймс Миддлтон пришел на красную дорожку с собакой
Джеймс Миддлтон пришел на красную дорожку с собакой
Фото: Getty Images

Потому на собаке можно увидеть жилет с нашивкой Pets as Therapy. Это знак британской благотворительной организации, которая поддерживает посещение терапевтов с домашними любимцами.

Стоит отметить, что на церемонии вручения премии GQ Men of the Year Awards присутствовали и другие звезды: Виктория Бекхэм, Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Эль Фаннниг, Кайли Миноуг и другие.

Напомним, ранее брат и сестра Кейт Миддлтон, Пиппа и Джеймс, порадовали всех совместным появлением на Уимблдонском турнире.

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