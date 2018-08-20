"Зачем позоришь?" LOBODA возмутила сеть провокационным фото в сине-желтых штанах

Певица предстала в сине-желтых штанах, что вызвало жаркие споры среди поклонников

Светлана Лобода (LOBODA). Фото: Instagram/lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода (LOBODA) любит удивлять и эпатировать. На этот раз артистка, которая ездит с гастрольным туром по России, разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена в сине-желтых штанах, которые явно напоминают украинский флаг.

Под снимком Лободы моментально разгорелись "жаркие" споры: одни поклонники одобрили образ певицы, усмотрев в нем проявление патриотизма, другие же раскритиковали выбор певицы.

Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial



"Крутые штаны", "Классные штаны))Я бы сказала..огонь.Молодец.Света лучшая", "Украина любит тебя", "Единственное что на этой фотке крутое то это штаны", "Ты суперзвезда, по-украински!", "Светочка, настоящая красота! Мне нравится, что даже там ты отдаешь предпочтение цветам Украинского флага", "Слава Украине) и Беларуси", "Respect за штанишки!))))" - написали одни юзеры. Другие же возмущены увиденным: "Света решила позаигрывать с украинскими фанатами, кинула им кусочек желто – блакитного, как кость", "Флаг Украины", "Герба ещё не хватает)", "А че штаны не русские, не пойму", "Убирайся из России", "Зачем позоришь своим поведением цвета украинского флага?".

Напомним, певица Светлана Лобода с ребенком впервые украсила обложку мужского журнала GQ. Отметим, что не так давно артистка во второй раз стала мамой. Кто же является отцом ребенка певицы, пока точно неизвестно. Однако в прессе уже давно ходят слухи о том, что отец новорожденной малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман.