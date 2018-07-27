"Одеваться красиво – не ее конек": Тина Кароль взволновала поклонников странным платьем

Певица появилась на презентации арт-номера журнала Vogue UA в ярком оранжевом обтягивающем платье

Тина Кароль на презентации арт-номера Vogue UA. Фото: Instagram/tinakarol_fantina Тина Кароль на презентации арт-номера Vogue UA. Фото: Instagram/tinakarol_fantina Тина Кароль на презентации арт-номера Vogue UA. Фото: Instagram/tinakarol_fantina Тина Кароль на презентации арт-номера Vogue UA. Фото: Instagram/tinakarol_fantina Тина Кароль на презентации арт-номера Vogue UA. Фото: Instagram/tinakarol_fantina 1/5

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно похвасталась шикарной фигурой в смелом платье-мини, теперь удивила поклонников образом в ярком оранжевом обтягивающем платье и в двухцветных туфлях. В таком наряде артистка появилась на презентации арт-номера журнала Vogue UA. Фото с мероприятия Тина выложила в своем Instagram.

Отметим, что певица дополнила образ украшениями Jacob&Co, макияжем с ярко-красной помадой и прической с эффектом мокрых волос.

Однако поклонники Тины не оценили ее яркий наряд и раскритиковали платье: "Платье я не поняла .. оно не украшает Вас... Портит фигуру...", "Кто Вам наряды придумывает? зачем же так портить девушку и фигуру", "Ужасное платье!", "Кошмар", "Згодна. Не пасує Тіні плаття))", "Уродское платье!!!", "Образ не из лучших...", "С платьем конечно печаль)", "Тина безусловно красотка, но это платье полный ужас, стилиста на мыло!", "Девушка красивая, но одеваться красиво не ее конек", – написали юзеры в комментариях.

Также подчеркнем, что вечером Тина Кароль появилась в этом же наряде на грандиозном шоу в ботаническом саду "З Днем народження, Україно", где исполнила попурри из своих композиций "Твої гріхи", "Перечекати", "Тобі здається", а также украинской народной песни "Несе Галя воду".

Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Напомним, Тина Кароль в Минске показала наряды от украинских дизайнеров. Ранее Тину Кароль раскритиковали в сети за новый образ. Также мы сообщали, что для Тины Кароль изготовили специальный стул.