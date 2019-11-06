"Зачем такое делать?": Виктория Булитко обратилась к организаторам "Танців з зірками"

Актриса "Дизель Шоу" записала видео-обращение

Виктория Булитко Фото: bhfilms

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко, которая принимает участие в шоу "Танці з зірками", возмутилась тем, как смонтировали ее визитку для 11-го эфира. Дело в том, что после просмотра ролика, который показали в прямом эфире, создается впечатление, будто актриса жалуется на коллег по юмористическому шоу. Более того, во время ее рассказа на экране появилась совместная фотография актеров "Дизель Шоу", которая из цветной превращается в черно-белую и трескается.

Такой монтаж возмутил знаменитость не на шутку, и она решила прояснить ситуацию в деталях, записав видео. На опубликованном в Facebook ролике Виктория рассказывает, что именно она говорила во время записи визитки. Также звезда искренне не понимает, зачем ее слова так порезали. Ведь на вопрос, как участники шоу относятся к ее танцам, Булитко рассказала очень много, а вырезали лишь одну фразу.

"Почему взяли только одну эту фразу? Почему реально не было моих слов? Мне было очень неприятно, как они это все нарезали. Еще и добавили нашу фотографию, которая из цветной стала черно-белой и треснула. Я рассказывала, как они меня поддерживают, а показали будто у меня с ними конфликт. Но такого же нет! Зачем такое делать? Я не понимаю. Меня это огорчает. Точно так же это огорчило ребят, которые смотрели шоу по телевизору и отправляли за меня СМС. Я не знаю теперь, что говорить в визитке, если все вырезают. Я понимаю, что вы гонитесь за рейтингами. Но это некрасиво и нечестно", – заявила на видео Виктория Булитко.

Ранее мы также подробно рассказали, как прошел одиннадцатый выпуск "Танців з зірками". Отметим, во время шоу Наталья Могилевская призналась в любви своему мужчине.

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