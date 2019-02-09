"Загорела и поправилась": Леся Никитюк похвасталась новым фото

На опубликованных снимках звезда позирует в наряде черного цвета

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее умилила сеть архивным снимком, показала на странице в Instagram фотосессию из парижского аэропорта, отметив, что он является самым любмым после киевского "Борисполя".

На опубликованных снимках она позирует в удобном наряде черного цвета – куртке, толстовке и джеггинсах, а также белоснежных кроссовках с наушинками на шее. Рядом стоит ее ручная кладь – небольшой чемодан и сумка.

"Обожаю аэропорти! "Шарль-Де-Голль" май фэйворит после "Борисполя". Коротко… Леся, магазины, круассани... и любимая музыка в наушниках", – подписала фотографии Леся Никитюк.



INSTAGRAM (@lesia_nikituk) 8 Фев 2019 в 8:48 PST

"Красотка Леся", "Ты просто бомба", "Леся, ты очень красивая", "Глаза. У Вас очень красивые глаза", "Леся! Ты такая замечательная!", "Женственная! Естественная!", "Лесюня-гарнюня. Какую музыку слушаешь?", "Вы прекрасны. У вас очень доброе сердце", "Ух, как загорела и поправилась", – пишут пользователи сети.



INSTAGRAM (@lesia_nikituk) 3 Фев 2019 в 12:32 PST

Напомним, недавно Леся Никитюк обнародовала фото, где она позирует в мокрой футболке, стоя в прозрачной голубой воде. Кроме того, популярная телеведущая решила оставить на Мальдивах не только частичку своей души, но и нечто более реальное – она посадила пальму.

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