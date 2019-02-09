Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Загорела и поправилась": Леся Никитюк похвасталась новым фото

На опубликованных снимках звезда позирует в наряде черного цвета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:04
Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее  умилила сеть архивным снимком, показала на странице в Instagram фотосессию из парижского аэропорта, отметив, что он является самым любмым после киевского "Борисполя".

На опубликованных снимках она позирует в удобном наряде черного цвета – куртке, толстовке и джеггинсах, а также белоснежных кроссовках с наушинками на шее. Рядом стоит ее ручная кладь – небольшой чемодан и сумка.

"Обожаю аэропорти! "Шарль-Де-Голль" май фэйворит после "Борисполя". Коротко… Леся, магазины, круассани... и любимая музыка в наушниках", – подписала фотографии Леся Никитюк.
 

INSTAGRAM (@lesia_nikituk)

 

"Красотка Леся", "Ты просто бомба", "Леся, ты очень красивая", "Глаза. У Вас очень красивые глаза", "Леся! Ты такая замечательная!", "Женственная! Естественная!", "Лесюня-гарнюня. Какую музыку слушаешь?", "Вы прекрасны. У вас очень доброе сердце", "Ух, как загорела и поправилась", – пишут пользователи сети.
 

INSTAGRAM (@lesia_nikituk)

 

Напомним, недавно Леся Никитюк обнародовала фото, где она позирует в мокрой футболке, стоя в прозрачной голубой воде. Кроме того, популярная телеведущая решила оставить на Мальдивах не только частичку своей души, но и нечто более реальное – она посадила пальму.

Смотрите видео: самые странные и самые ценные косметические процедуры звезд

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Манюня": Леся Никитюк умилила сеть архивным снимком Снова в леопарде: Леся Никитюк сажала на Мальдивах пальмы Леся Никитюк посетила ресторан на глубине шести метров под водой В модном платье и на велике: Леся Никитюк развлекается на Мальдивах
отдых фото видео внешность леся никитюк
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Алла Пугачева призналась, что серьезно больна
Алла Пугачева призналась, что серьезно больна
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
Анна-Мария: Усик заставит Притулу ответить за каждую шутку
Анна-Мария: Усик заставит Притулу ответить за каждую шутку
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу

Популярные статьи

Сегодня, 11:28Шоу-бизнес

Ани Лорак тесным топом подчеркнула бюст: "У бывшего не выдержит сердце"

Сегодня, 10:02Шоу-бизнес

"Ноги обалденные": Полякова села в кресло, забыв об экстремальном мини

Сегодня, 09:31Шоу-бизнес

Все кончается: раскрыт доход Аллы Пугачевой

Сегодня, 09:01Шоу-бизнес

"Слишком круто для Евровидения": песня украинской группы шокировала зрителей

Сегодня, 08:35Техно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Сегодня, 08:24Шоу-бизнес

"По всему видно, что пара": Ксению Собчак случайно застукали с вероятным любовником

Сегодня, 07:02Шоу-бизнес

Запрещенная в Украине ведущая "Орла и Решки" обнажилась на видео

Вчера, 15:24Fun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

Кто на самом деле Меган Маркл: подруги герцогини рассказали правду о ней

7 февраляFun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

7 февраляШоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

7 февраляШоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

7 февраляFun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

7 февраляТехно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

7 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

Новости партнеров

Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
Звезда
Звезда "Квартала 95" удивила откровенным нарядом
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики
Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль