Захотелось погладить змею: звезды рассказали о нападениях животных
На Виталия Козловского напала змея, а Дашу Астафьеву укусил попугай
Пострадать от бешеной собаки или ядовитой змеи можно за одну секунду, а вот лечиться придется бесконечно долго. Как рискнула Камалия после нападения агрессивного пса, чем закончилось знакомство Виталия Козловского со змеей и кто укусил Дашу Астафьеву – узнайте далее.
Собака бывает агрессивной – это певица Камалия, которая растрогала фанатов постом о дочках, поняла еще в детстве. Девочка как раз гостила у деда, вышла поиграть во двор, где ее ждал неприятный сюрприз.
"Собачонка какая-то злющая такая, схватила меня, напугала очень сильно. Прям за косточку ущипнула конкретно", – вспоминает певица.
В таких случаях медики советуют сразу дезинфицировать рану. Беззаботная Камалия ни одной из процедур не выполнила, однако ей повезло ничем не заразиться.
Страшнее, чем бешеная собака, может быть только ядовитая змея. Однажды певец Виталий Козловский пришел в контактный зоопарк, где захотел погладить змею, а она на него напала. К счастью, певец успел отскочить от шипящего пресмыкающегося и отделался лишь испугом.
"Я боюсь змей. Хотя я всегда иду на рожон. Я когда-то сделал фотосессию со змеей в руках. Ну, одолел свой страх", – объясняет Виталий.
А вот певица Даша Астафьева после путешествия в Лос-Анджелес боится попугаев. Когда девушка гостила на вилле владельца Playboy Хью Хефнера, наткнулась на вольер с попугаями.
"Когда я впервые туда зашла, они начали за меня драться – они очень рады, когда к ним приходят гости, а один, видимо, от радости даже укусил меня за палец", – делится артистка.
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