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Захотелось погладить змею: звезды рассказали о нападениях животных

На Виталия Козловского напала змея, а Дашу Астафьеву укусил попугай

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:49

Пострадать от бешеной собаки или ядовитой змеи можно за одну секунду, а вот лечиться придется бесконечно долго. Как рискнула Камалия после нападения агрессивного пса, чем закончилось знакомство Виталия Козловского со змеей и кто укусил Дашу Астафьеву – узнайте далее.

Собака бывает агрессивной – это певица Камалия, которая растрогала фанатов постом о дочках, поняла еще в детстве. Девочка как раз гостила у деда, вышла поиграть во двор, где ее ждал неприятный сюрприз.

"Собачонка какая-то злющая такая, схватила меня, напугала очень сильно. Прям за косточку ущипнула конкретно", – вспоминает певица.

В таких случаях медики советуют сразу дезинфицировать рану. Беззаботная Камалия ни одной из процедур не выполнила, однако ей повезло ничем не заразиться. 

Камалия
Камалия
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Страшнее, чем бешеная собака, может быть только ядовитая змея. Однажды певец Виталий Козловский пришел в контактный зоопарк, где захотел погладить змею, а она на него напала. К счастью, певец успел отскочить от шипящего пресмыкающегося и отделался лишь испугом.

"Я боюсь змей. Хотя я всегда иду на рожон. Я когда-то сделал фотосессию со змеей в руках. Ну, одолел свой страх", – объясняет Виталий.

Виталий Козловский
Виталий Козловский
Фото: пресс-служба

А вот певица Даша Астафьева после путешествия в Лос-Анджелес боится попугаев. Когда девушка гостила на вилле владельца Playboy Хью Хефнера, наткнулась на вольер с попугаями.

"Когда я впервые туда зашла, они начали за меня драться – они очень рады, когда к ним приходят гости, а один, видимо, от радости даже укусил меня за палец", – делится артистка.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Почему после укуса собаки Валерий Харчишин вызывал полицию, а Надя Дорофеева боится рыб – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что Даша Астафьева прокатилась в метро впервые за 10 лет.

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