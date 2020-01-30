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Зак Эфрон закрутил новый роман – СМИ

Актер встречается с коллегой по съемочной площадке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Актер Зак Эфрон
Актер Зак Эфрон
Фото: Getty Images

Американский красавчик Зак Эфрон, которого недавно срочно госпитализировали, закрутил новый роман. Как сообщает таблоид Us Weekly со ссылкой на инсайдеров, избранницей 32-летнего актера стала его коллега – 26-летняя актриса Хелстон Сейдж.

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Сообщается, пара начала встречаться в конце 2019 года. Зак Эфрон решил не афишировать личную жизнь, поэтому до сих пор не подтверждает информацию западных СМИ. В то же время инсайдер добавил, что на самом деле отношения голливудского актера и Хелстон Сейдж стремительно развиваются, а Зак не хочет терять девушку из-за шума в прессе.

"Они очень влюблены и серьезно относятся к этим отношениям. Зак и Хелстон проводили новогодние каникулы вместе в Санта-Барбаре", – сообщили источники.

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Сейчас актеры не комментируют вероятного романа и воздерживаются от публикаций совместных фото в сети.

Интересно, что Зак Эфрон и Хелстон Сейдж знакомы минимум 4 года. Актеры вместе снимались в комедийном фильме "Соседи. На тропе войны". В киноленте Зак Эфрон получил одну из главных ролей – подлеца и "короля вечеринок" Тедди Сандерса, а вот Хелстон сыграла зажигательную красавицу по имени Брук.

Напомним, ранее Зак Эфрон рассказал, что сожалеет о том, что разбил сердце дочери Майкла Джексона.

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