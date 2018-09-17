Заклеила рот: Леся Никитюк посмеялась над собой в конфликте с Владом Ямой

После выступления ведущая заклеила себе рот скотчем, чтобы не проронить гневных высказываний

Леся Никитюк и Максим Ежов. Кадр с YouTube

Во время третьего эфира популярного шоу "Танцы со звездами" между ведущей-участницей Лесей Никитюк и членом жюри Владом Ямой разгорелся скандал. После выступления телеведущей на паркете Яма резко высказался в ее адрес. Он попросил Лесю повторить движения бедрами во время танца, после чего сказал: "Хорошо, Леся, с "орешками" все хорошо, но стопы…Вот стоишь классно, когда начинаешь танцевать – не бей меня, мама, мокрыми трусами, закрывать нужно стопы, колени закрывать, ноги закрывать…". Не дослушав Леся перебила члена жюри, ответив ему: "Рот нужно закрывать".

После скандального эфира знаменитости продолжили ссору в сети, публикуя у себя в Instagram-сторис саркастические комментарии и отзывы поклонников, которые поддерживали каждый своего кумира.

Так, спустя неделю конфликт немного поутих, но публичных извинений Леси и Влада не прозвучало. Напротив ведущая после яркого выступления в роли Прони Прокоповны перед комментариями жюри, в частности перед мнением Влада Ямы, заклеила себе рот, таким образом потроллив себя и свою реакцию на замечания Ямы в прошлом эфире танцев. Отметим, что члену жюри понравилась такая шутка со стороны Леси.

"Это, кстати, классная традиция, которая может понадобится еще некоторым нашим звездам", – отметил Яма.

Напомним также, что Наталья Могилевская поддержала Лесю Никитюк в конфликте с Ямой. Кроме того мы сообщали, как Леся Никитюк готовилась к четвертому эфиру "Танцев со звездами".